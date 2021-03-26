За ложное сообщение о минировании осудили жителя Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Магаданской области суд признал виновным в совершении преступления. В январе 2021 года мужчина позвонил на номер «112» и сообщил, что намерен взорвать одно из социальных учреждений областного центра. Звонок передали в полицию.

- Полиция отреагировала оперативно и в течение одних суток личность звонившего установили. Им оказался местный житель 1968 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. - Он сообщил заведомо ложную информацию.

Раньше магаданец уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Сейчас свою вину он также полностью признал, а в деянии раскаялся.

Уголовное дело со всеми доказательствами было направлено в суд. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года. Приговор пока в силу не вступил.

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