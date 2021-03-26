Большегрузам запретят проезжать через некоторые районы Хабаровского края в апреле и мае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 16 апреля по 15 мая будет запрещен проезд по некоторым дорогам регионального значения. Проезжать нельзя будет всем большегрузам, включая прицепы.

- Запрет будет действовать в центральных и южных районах края, включая Амурский, Бикинский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный, Хабаровский муниципальные районы, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Дороги на севере края закроются с 18 апреля по 17 мая. Здесь ограничения коснутся Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Ульчского муниципалитетов.

Этот запрет не касается транспорта, который перевозит пассажиров или возит топливо, продукты, лекарства и почту.

Подобный запрет могут ввести и летом, с первого июня по 31 августа, если дневные температуры превысят +32 градуса.

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