К весеннему паводку готовится Хабаровск Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск начал подготовку к весеннему паводку. На данное время неблагоприятный уровень воды в Амуре составляет 4-4,5 метра. Специалисты отмечают, что в прошлом году река замерзла на высоком уровне. Много воды скопилось в бассейне реки Уссури. Вскрытие льда прогнозируется на середину апреля. Ожидается, что вода поднимется до 3,5 метра.

- Специалисты говорят, что опасности озвученные показатели не представляют: после того, как вода поднимется, будет спад, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Управление по делам ГО и ЧС к паводку готово. Силы сосредоточены. Проработаны варианты оперативного реагирования и развертывания пунктов временного пребывания людей в случае необходимости.

Особое внимание будет уделено мониторингу состояния русел малых рек. Технику подготовят для быстрого реагирования.

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