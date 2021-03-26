Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проехал на поезде по Комсомольскому району

В Хабаровском крае Марат Хуснуллин осмотрит состояние железнодорожной отрасли Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровский край с рабочим визитом прибыла делегация Правительства России во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Вместе с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым Марат Хуснуллин осмотрел сегодня, 26 марта, состояние железной дороги в Комсомольском районе.

В Хабаровский край Хуснуллин приехал из Амурской области, где провел совещание по социально-экономическому развитию региона.

- Обсудили вопросы развития жилищного строительства, ускорения темпов строительства, темпов расселения аварийного жилья. Мы готовы дать опережающим деньги, в случае если регион будет готов быстрее переселять людей из аварийного жилья. Еще одна цель поездки на Дальний Восток - развитие БАМа и Трансиба - так называемый полигон «Восточный». Буду лично осматривать его на поезде и прямо в пути проводить совещания - в перспективе хочу проехать его весь, - написал Марат Хуснуллин в своем аккаунте в инстаграме.