Дороги к хабаровским школам, садам и больницам отремонтируют Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отремонтируют подъездные пути к социально значимым учреждениям - школам, детским садам и больницам. Всего в плане 17 объектов. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Специалисты провели диагностику состояния покрытия у всех 17 учреждений и обнаружили повреждения, ямы и выбоины на дорогах, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Благодаря проекту БКАД в городе уже отремонтировано несколько подъездов к социальным учреждениям.

Ознакомиться с объектами, где пройдут ремонтные работы, можно на официальном сайте администрации города Хабаровска.

«Комсомолка» уже писала о том, что в Хабаровск поступило дополнительное финансирование в размере 565 миллионов рублей на дорожный ремонт. В текущем году в краевой столице планируют привести в порядок 82 участка, в общей сложности протяженностью в 56 километров.

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