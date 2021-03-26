Условный срок получили браконьеры в Хабаровском крае Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Хабаровском крае осудили двух браконьеров за добычу ценных биоресурсов. Виновные получили срок условного заключения и обязанность выплатить штраф.

- В августе прошлого года приятели сетью поймали 555 самок горбуши в реке Топты в Совгаванском районе. Рыбу они выпотрошили и заготовили 28 килограммов икры. Своими действиями мужчины нанесли государству крупный ущерб. Сумма составляет порядка полутора миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Мужчины свою вину полностью признали. Им назначено наказание - 15 месяцев условного заключения. Кроме того, виновные пополам возместят ущерб, нанесенный государству своими деяниями. Приговор уже вступил в свою законную силу.

Государственное обвинение поддержано Советско-Гаванской городской прокуратурой.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.