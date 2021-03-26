Новая пожарная часть открылась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае открылась новая пожарная часть. Пункт обоснован в поселке Победа. Для пожарной части построили депо, привезли две спецмашины и приняли на работу 11 сотрудников. В ведении части теперь поселок Победа и село Пасека.

- Специалисты сообщают, что защищать пожарные будут 800 человек в этих поселениях. Часть полностью укомплектована и готова к чрезвычайным происшествиям. На вооружении у них есть мощные автоцистерны высокой проходимости, специальное оборудование, инвентарь, боевая одежда, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Часть носит присвоенный номер - 9. Кроме отработки пожаров сотрудники займутся профилактикой возгораний. В случае необходимости они будут привлекаться к устранению чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Часть построили в рамках программы защиты населения от ЧС и пожаров. Строилась она на деньги краевого правительства.

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