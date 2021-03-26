«Россельхозбанк» назвал самые популярные районы Хабаровского края для приобретения жилья по сельской ипотеке

С начала действия льготной сельской ипотеки, стартовавшей в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», хабаровский филиал «Россельхозбанка» выдал 320 кредитов на сумму более 800 миллионов рублей. Чаще всего сельскую ипотеку оформляют для приобретения дома или квартиры в Хабаровском, Бикинском, Ванинском районах и районе имени Лазо.

Средний размер кредита в регионе составляет 2,5 миллиона рублей, берут его обычно на 20 лет.

- В первую очередь механизм льготного ипотечного кредитования создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Мы видим закономерно высокий спрос сельчан на строительство и приобретение жилья, - отметил директор хабаровского филиала РСХБ Алексей Белокопытов.

- Как только мы узнали, что будет запущена программа сельской ипотеки, решили использовать предоставленную государством возможность обустроить свою жизнь и приобрести новое комфортное жилье. Все это теперь стало возможным благодаря «Россельхозбанку» и сельской ипотеке, и уже совсем скоро мы переедем в свое собственное жилье, - рассказал глава семьи Сергей Иванов, клиент хабаровского филиала «Россельхозбанка».

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» стартовала в январе 2020 года. Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Процентная ставка начинается от 2,7%. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис «Россельхозбанка» «Свое Жилье» www.svoedom.ru/. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.