Прокуратура помогла работникам Комсомольска получить положенную зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае восстановлены права работников в части выплаты заработной платы после вмешательства прокуратуры.

- В Комсомольске-на-Амуре прокуратура провела проверку по факту обращения троих сотрудников охранного предприятия. Работники сообщили, что им при увольнении не выплатили положенные деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура выяснила, что работодатель не выплатил своим сотрудникам 166 тысяч рублей в общем. В результате само предприятие и его руководитель были привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Правонарушителю выставлен штраф в размере 40 тысяч рублей и вынесено представление об устранении нарушения.

Работодатель зарплату выплатил работникам в полном объеме. Кроме того, выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и суммы окончательного рачата.

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