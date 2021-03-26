Конкурс «Мисс колонии 2021 года» прошел в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошел конкурс среди заключенных женщин колонии №12. Осужденные соревновались в популярном конкурсе красоты «Мисс колонии». Жюри рассматривало претенденток в нескольких номинациях - творческой, интеллектуальной и дефиле.

- Подготовка к ежегодному конкурсу начинается сразу после окончания предыдущего, и выбирается тематика, сценарий и критерии оценки, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю. - В текущем году тему определили «Россия - многонациональная страна».

Претендентки выбирали народность или национальность и демонстрировали национальные костюмы, представляли обычаи и традиционные обряды, танцевали, пели. По итогам конкурса победила самая юная участница - Мария из шестого отряда колонии. Она была белоруской. Победа ей досталась единогласным решением судей.

Остальные участницы получили дипломы. Трое победительниц получили отличительные ленты по номинациям и подарки - наборы для творчества.

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