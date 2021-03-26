На острове Кабельный в Хабаровске произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске пожарными было ликвидировано возгорание травы на острове Кабельный.Трава горела по фронту на протяжении километра. Добраться до острова не представлялось возможным, так как дороги туда нет, а на Амуре ледостав. Поэтому пожарные добирались к очагу возгорания при помощи аэробота краевого поисково-спасательного отряда.

- Пожарные тушили пожар, используя огнетушители и подручные средства. В общей сложности на пожаре были задействованы шесть человек и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К счастью, никаких построек на той части острова, где произошло возгорание, не было. Ни один дачный участок не пострадал. При этом сухая трава спровоцировала быстрое распространение огня на широкой площади.

Пожарные призывают жителей региона быть предельно внимательными, так как в весенний период прошлогодняя трава сухая, пожар может спровоцировать любая искра, окурок или спичка.

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