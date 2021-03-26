Жители села Тополево Хабаровского района будут активно голосовать за территории для благоустройства Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Благодаря проекту красоту навели уже больше чем на 250 общественных территориях в регионе. Село Тополево Хабаровского района принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» - там уже отремонтировали и привели в нормальное состояние 16 дворов и 14 территорий общественного значения. Сельчане все вместе отбирали места и принимали активное участие в разработке проектов, предлагая свои идеи.

Так, в прошлом году был благоустроен сквер по проекту школьника. Теперь сквер является визитной карточкой села. В нем есть стела и композиция «Книга памяти», придуманная детьми. В сквере к лету высадят деревья и цветы.

- В этом году с 26 апреля стартует онлайн-голосование, где жители выберут еще 90 территорий для благоустройства. Село Тополево будет принимать активное участие в нем, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Дарий Тюрин, министр ЖКХ, отметил, что в селе уютно и красиво. Жители подают хороший пример всем своим соседям.

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