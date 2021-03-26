Комсомольчанка нашла мужа в травматологии без денег, золота, телефона и с переломами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с карты, самой карты, телефона и золотой цепочки. В полицию обратилась комсомольчанка, она рассказала, что ее супруг не вернулся ночью домой от гостей, хотя от них уходил. Женщина начала обзванивать больницы и обнаружила супруга в травматологии. Потерпевший был со множеством переломов. Его жена не обнаружила при нем карты, телефона и золотой цепочки.

При звонке в банк для блокировки карты его сотрудница ответила, что деньги с карты списаны. Ущерб составил 105 тысяч рублей.

- Полиция опросила потерпевшего в больнице и выяснила, что ночью на улице он познакомился с женщиной, которая пригласила его к себе домой, где они распивали спиртное. Затем мужчина уснул, а когда встал, то понял, что заперт в пустой квартире, и попытался покинуть ее через балкон. В итоге он сорвался с пятого этажа и упал. Полиция задержала подозреваемую в краже женщину, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Она рассказала, как совершила кражу, сняла золото и сдала в ломбард, а деньги с карты перевела через смс-банк, когда, вернувшись домой, не обнаружила гостя, забывшего свой телефон.

Теперь ей грозит шесть лет лишения свободы.

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