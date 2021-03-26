Погода на 27 марта в Хабаровске: похолодает, ожидается дождь

Зима в Хабаровском крае не желает уступать позиций Фото: Евгения ГУСЕВА

Зима в Хабаровском крае не желает уступать позиций. Синоптики прогнозируют понижение температуры в некоторых районах региона. Дискомфорт доставит ветер.

В Хабаровске ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Согласно данным Хабметео, ночью температура воздуха достигнет 0-2 градусов. Днем воздух прогреется до +3+5 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

На юге края прогнозируется дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -1-6 градусов, днем - 3-8 градусов выше ноля. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду.

В центральных районах региона прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью столбик термометра покажет -1-9 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах +4+9 градусов. Ветер северо-восточный, юго-восточный 3-10 метров в секунду.

На севере края без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет в пределах -7-20 градусов, сообщает главк МЧС РФ по Хабаровскому краю. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Ветер различных направлений 3-9 метров в секунду.