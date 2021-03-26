Восемь инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Хабаровском крае

В крае развернуто 738 «ковидных» коек Фото: Андрей КАРА

В Хабаровском крае за минувшие сутки (26 марта) коронавирус нашли у 62 человек. Все заболевшие находятся под присмотром врачей. Летальных исходов из-за ковида не зарегистрировано.

Основное число новых случаев заражения приходится на Хабаровск - 42 человека. В Комсомольске ковидом заболели восемь человек. В хабаровском и Ванинском районах опасную инфекцию подхватили четверо жителей. В районе имени Лазо коронавирус нашли у троих человек, в районе имени Полины Осипенко - у одного.

В Хабаровском крае с начала пандемии ковид нашли у 50 396 человек. Справились с опасной инфекцией 47 953 пациента, 69 из них выписались за прошедшие сутки. Лечение получают 2104 зараженных. Коронавирус стал причиной смерти 339 человек, сообщает пресс-служба минздрава Хабаровского края.

В крае развернуто 738 «ковидных» коек. Количество свободных коек - 250. Двое человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Восемь заболевших в тяжелом состоянии.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Специалисты полагают, что она поможет справиться с новой инфекцией.