Женщина в лосинах с белыми лампасами без вести пропала в Комсомольске

На связь с близкими женщина не выходит Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Комсомольске разыскивают 23-летнюю женщину. Анастасия Васильева вышла из дома и исчезла при невыясненных обстоятельствах. Комсомольчанку разыскивают родственники, полиция и волонтеры.

Анастасия Васильева ушла из дома на улице Ленина 19 марта, с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. На связь с близкими женщина не выходит до сих пор. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

В последний раз женщину видели в пуховике болотного цвета, серой шапке. Черных лосинах с белыми лампасами. На ногах - черные сапоги.

Если вам известно её местонахождение, просьба незамедлительно позвонить по телефонам: 8 924 319 43 51 или 02.