Сломанные часы и бумагу прислали жителю Биробиджана вместо телефона

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На удочку мошенников попался 52-летний мужчина в Биробиджане. Ему позвонила неизвестная дама с настоятельной просьбой купить мобильный телефон в интернет-магазине. Характеристики у гаджета были хорошие, тем более женщина просила за него небольшую сумму.

Биробиджанец сдался под натиском дамы и согласился купить телефон. Мужчина оформил заказ, заплатил 6,5 тысячи рублей и стал ждать посылку. В итоге он получил сломанные женские часы и свернутую бумагу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по ЕАО.

Полицейские рекомендуют жителям ЕАО приобретать товары только на проверенных сайтах и у официальных представителей компаний и магазинов. Перед покупкой лучше посмотреть, как долго работает ресурс и почитать отзывы.