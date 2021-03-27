Косуля погибла под колесами авто в Хабаровске

Косули появляются в населенных пунктах региона практически каждый год. Фото: минприроды Хабаровского края

В социальных сетях Хабаровска появились сообщения о мертвой косуле. Тело животного нашли местные жители. Сотрудники минприроды выехали на место для проверки информации.

Сообщение подтвердилось. Мертвую косулю нашли возле дома №1 по Краснореченской улице. По предварительным данным, зверя сбила машина. Туша животного будет утилизирована.

Отметим, что косули появляются в населенных пунктах региона практически каждый год. Животных отлавливают и отправляют в центр реабилитации диких животных. Если зверю помощь не нужна, то его выпускают в естественную среду обитания.

Последний раз косулю видели в Хабаровске в феврале 2021 года. Тогда зверь тоже погиб под колесами авто. Косули заходили в город в 2020 и в 2019 годах, зверьков видели в районе арены «Ерофей».

- Призываем водителей проявлять осторожность во время вождения и соблюдать скоростной режим, - добавили в пресс-службе министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Если вы стали очевидцем или виновником ДТП с участием диких животных, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (4212) 32-82-19; 32-82-18, 30-93-02, 76-49-90, 76-49-92 (в рабочее время) или по телефону ЕДДС а также на электронный адрес: kgu-oopt@mail.ru.