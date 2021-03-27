Пьяный селянин до смерти избил пенсионера в Хабаровском крае

​Максимальное наказание по статье - до 15 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое мужчин выпивали летом 2020 года в частном доме села Богородское. Как это часто бывает, коварный зеленый змий привел к ссоре собутыльников. В пьяном угаре 44-летний селянин стал избивать своего оппонента.

После нескольких ударов 60-летний мужчина рухнул на пол. Пенсионер от полученных тумаков умер на месте. Подозреваемый не стал вызывать экстренные службы, оставил труп в доме и сбежал. Тело нашли, мужчину задержали и отправили в СИЗО.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы с утвержденным прокурором Ульчского района обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Максимальное наказание - до 15 лет колонии.