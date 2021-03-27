Инвестора для санатория «Уссури» ищут в Хабаровском крае

Земли власти обещают сохранить и не менять их статус Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Стала известна судьба некогда прославленного санатория «Уссури» под Хабаровском. Здравница находилась в упадке, из-за чего ее пришлось закрыть. Власти намерены навести здесь порядок.

За «Уссури» отвечает минздрав региона, который выторговал санаторий у профсоюзов края. Состояние здравницы удручает: корпуса не отвечают никаким нормативным требованиям, посетителей она принимать не может. По заявлению минздрава, это следует из ряда действий, которые были допущены в прошлые годы.

- Простой пример. Единый земельный участок в 36 гектаров был разделен на три участка и предпринята попытка изменить назначение земель - со всеми вытекающими последствиями, - рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края.

Земли власти обещают сохранить и не менять их статус лечебно-оздоровительной местности. Также идет поиск инвесторов, которые готовы вдохнуть вторую жизнь в «Уссури».