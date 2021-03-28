Погода портится в Хабаровске: воскресенье 28 марта будет дождливым и неуютным

Нас ожидает пасмурное воскресенье Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровске в это воскресенье, 28 марта, ожидаются дожди. По информации Дальневосточного УГМС, днем еще продержится тепло +9…+11°C с восточным ветром, скоростью 6-11 м/с. Дискомфорта добавляет сырость – утром воскресенья влажность в краевой столице достигла 98%. А к вечеру придет похолодание: на утро понедельника ожидается до +3°C. Так что выходя на улицу, не забудьте шапку.

В Комсомольске-на-Амуре на градус холоднее, чем в Хабаровске – днем воздух прогреется до +8…+10°C, ночью прогнозируются заморозки 0…-2°C. Все это сопровождается относительно слабым северо-восточным ветром, 4-9 м/с.

На юге края теплее, до +12…+15°C, но тоже ветрено, 6-11 м/с, и дождливо.

По прогнозам, вся следующая неделя будет сырой и пасмурной.

Спасатели предупреждают жителей: в плохую погоду стоит сократить междугородние поездки на личном транспорте. Сильные ветра могут повалить старые деревья и обрушить рукотворные конструкции. Ухудшение видимости из-за пелены дождя также может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Берегите себя.