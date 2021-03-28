В Хабаровском крае за минувшие сутки заболели коронавирусом 55 человек

Торговые точки обязаны отказать в обслуживании покупателю, не соблюдающему масочный режим Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По последним данным, на утро 28 марта в Хабаровском крае зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе правительства края, выздоровели при этом 68 пациентов. Летальных исходов не было.

В общей сложности лечение проходит 2091 человек. На дому лечатся 1611, в стационарах лежат 480 пациентов. Из болеющих восемь в тяжелом состоянии, двое на аппаратах ИВЛ. Количество коек для коронавирусных больных достаточно – 738, из которых свободны 258.

Если брать разбивку по районам, то ситуация выглядит так: больше всего новых случаев зарегистрировано в Хабаровске – плюс 20, затем идут Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – по семь заболевших, Хабаровский район – плюс шесть, Охотский район – плюс пять, район им. Лазо – плюс три, по двое больных выявлено в Ванинском и Ульчском районах и по одному новому случаю ковида в Верхнебуреинском, Бикинском и Амурском районах.

Нарастающим итогом с начала пандемии коронавируса в крае заболел 50 451 человек, выздоровел 48 021.

Напомним, что в Хабаровском крае сохраняется масочный режим, то есть при нахождении в местах массового скопления людей (в общественном транспорте, торговых точках, учреждениях и т.п.) необходимо надевать маску. Также сохраняется необходимость мыть руки.