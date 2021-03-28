На сайте мэрии Комсомольска-на-Амуре заканчивается голосование за эскиз памятникам медработникам

Пользователи могут поставить положительные оценки как одному эскизу, так и всем - если понравятся Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Конкурс эскизов арт-объектов, посвященный борьбе медработников с коронавирусом, проводится на сайте мэрии Комсомольска-на-Амуре. Воскресенье, 28 марта – последний день голосования.

На страничке голосования представлены 22 эскиза, щелкнув на картинку, можно прочитать подробное описание арт-объекта, увидеть, как он вписывается в ландшафт, узнать из каких материалов предлагается его создавать, лучше понять задумку автора. Важно, что нужно поставить лайк или дизлайк каждой работе и только потом нажать зеленую кнопку внизу «Отправить». Причем вы можете одобрить как одну, так и несколько работ.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, подобная схема голосования даст наиболее объективную оценку. Будет видно, какие эскизы получили наибольшее и наименьшее одобрение комсомольчан. Эти результаты учтет специальная комиссия, которой предстоит подвести окончательные итоги.