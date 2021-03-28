Заседание Народного совета проходит в Хабаровске

Заседания Народного совета возобновлены после коронавирусной паузы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 28 марта возобновлены заседания Народного совета – ранее строгие ограничительные меры не позволяли участникам общественного органа собираться лично. Работа совета началась с утра, в программе мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, обсуждение стратегических задач, деятельность рабочих по групп по различным направлениям – от здравоохранения и экспорта до спорта и экологии.

Ожидается, что на итоговую конференцию прибудет Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Напомним, именно по его инициативе и был создан Народный совет. В общественную структуру глава края лично пригласил несколько активистов, шло выдвижение кандидатур через соцсети и общественные объединения. В составе совета – свыше трехсот жителей края, готовых работать на улучшение социально-экономической обстановки в регионе. Членство в Совете не дается пожизненно, ротация кадров будет проходить раз в полгода-год.

По итогам предыдущих заседаний Народного совета было выдвинуто около двухсот инициатив, многие из которых были взяты в проработку органами власти.