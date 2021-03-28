Победители конкурса «Новые имена Хабаровского края» поедут в Суздаль

Для юных дарований этот конкурс - дверь в большое будущее Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровской краевой филармонии прошел гала-концерт победителей и церемония награждения лауреатов ежегодного фестиваля-конкурса «Новые имена Хабаровского края». Этот фестиваль – региональный этап известного всероссийского фестиваля «Новые имена».

Как напомнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, конкурс проводится в регионе с 2009 года в номинациях «Музыкальное искусство» (отдельно по вокалу и ингре на инструментах) и «Изобразительное искусство».

Гран-при в подноминации «Инструментальное исполнительство» присудили Надежде Колмаковой, флейтистке Хабаровского краевого колледжа искусств. Победу в номинации «Изобразительное искусство» одержала Дарья Короткова, ученица Детской художественной школы из Хабаровска. Обладательницы гран-при поедут в Суздаль, где на Международной Летней творческой школе фестиваля «Новые имена» представят Хабаровский край.