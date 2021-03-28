В Магадане осужден сирота, угрожавший взорвать храм, если ему не дадут квартиру

Храм был возведен в 2016 году в память о жертвах политических репрессий и для магаданцев стал вдвойне сакральным местом. Фото: Магаданская и Синегорская епархия

Магаданский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как сообщает пресс-служба суда, гражданин Б. относится к льготной категории – он сирота и от государства ему положена квартира. Однако долгое время желанное жилье ему не выдавали. Накануне Международного женского дня, 6 марта 2021 года мужчина выпивал. В измененном сознании ему показалась привлекательной мысль «выбить» квартиру угрозами. Он позвонил на 112 и заявил, что заложил Свято-Троицком кафедральном соборе бомбу. Если ему не дадут жилье, то храм взлетит на воздух. Уточним, что собор был возведен как памятник жертвам политических репрессий и является одним из крупнейших на Дальнем Востоке. Площадь самого храма и прилегающей территории – около девяти тысяч квадратных метров.

И каждый метр был обследован спецслужбами после тревожного звонка. Бомбу не нашли, зато нашли «террориста». К тому времени гражданин протрезвел и понял, что натворил. Вину признал полностью, раскаялся, обещал больше такого не делать. Жильем его обеспечили, правда, только на ближайшие полтора года и не в отдельной квартире, а в колонии. Приговор в законную силу еще не вступил.