Погода на 29 марта: в Хабаровском крае будут идти дожди и мокрый снег Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают синоптики, в Хабаровский край пришел очередной циклон. В течение двух дней на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. Практически во всех районах будут идти дожди и мокрый снег. Прогнозируется также усиление ветра в Нанайском и Тугуро-Чумиканском районах порывы могут достигать скорости до 18 метров в секунду.

- В Хабаровск днем, 29 марта ожидается дождь. Температура от +4 до +6 градусов. Ветер северо-восточного направление, до 13 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Южные районы региона ожидает дождь, днем температура на термометре достигнет отметки в +8 градусов. Ветер восточный, до 14 метров в секунду. В центральных районах края дождь небольшой, воздух прогреется днем до +8 градусов.

На севере края местами пройдет небольшой снег. В Аяно-Майском и Охотском районах осадков не ожидается. Днем на севере до +6 градусов тепла.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.