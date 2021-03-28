Еще один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусная пандемия в регионе еще не закончилась, продолжает действовать и масочный режим, проходит прививочная кампания. К сожалению, от коронавируса в регионе снова умирают люди, по последним данным минздрава края, за сутки зафиксирована еще одна смерть от инфекции. Восемь человек пребывают в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для скорейшего их выздоровления. Двое жителей края дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

- За сутки в крае ковид диагностировали 51 человеку. Выписали по выздоровлению 64 жителя региона. В крае развернуто 738 ковидных коек, свободными остаются 249 из них, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В целом за время пандемии в Хабаровском крае диагноз коронавирус поставили 50502 жителям. Справились с болезнью на данное время 48085 человек. Сейчас на лечении находятся 2077 человек. Из них в больнице лежат 489 пациентов, а 1588 – лечатся дома.

В Хабаровске заболевших за сутки больше всего – 28 человек. В Хабаровском и Комсомольском районах заболело по одному человеку. В Комсомольске – семь. В Ванинском и Вяземском районах также по одному новому заболевшему за сутки. В районе имени Лазо заболели трое, а в Совгаванском районе – четверо.

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