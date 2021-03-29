Соревнования среди трудовых коллективов идут в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Нанайском районе Хабаровского края проходят спортивные состязания между представителями трудовых коллективов, предприятий и учреждений. Всего в них участвуют порядка 100 человек.

Золотую медаль за победу в турнире по настольному теннису забрал сотрудник пожарной части Александр Рузанов, серебро досталось сотруднику Центра внешкольной работы села Троицкое Виктору Будкину, и третье место у Дмитрия Актанко из команды ЖКХ, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В женских теннисных соревнованиях победу одержала Ольга Родькина из ОМВД, второе место заняла Лилия Третьякова из села Джари, и третьей стала Светлана Оненко из села Дада.

Лучшими волейболистами из девяти команд стала команда «Темп», вторыми стали спортсмены из Дубового Мыса, а третьими «Динамо» из ОМВД по Нанайскому району. Третьего апреля состоятся игры по баскетболу. Затем будут выявлены победители в общем зачете.

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