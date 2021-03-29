Холодную воду отключили в Хабаровске на Алексеевской, 64 Фото: Александра ШОПЕНКО

Администрация Хабаровска сообщила информацию о состоянии городского хозяйства на утро, 29 марта. Так, в городе подача горячей воды в дома не прекращалась. Холодная вода отключена в 64 доме по улице Алексеевской. Причина отключения - работы специалистов жилищно-коммунального хозяйства.

За прошлый день с дорог краевой столицы вывезли порядка 12 тонн мусора и песка. Проходили в городе расчисти дорог - спецтехника подметала улицы, пешеходы, прибордюрные зоны, остановки. Из центра города убрали снежные кучи.

- За сутки в черте города пожаров зарегистрировано не было. На дорогах произошло 20 аварий. Скорую вызывали 657 раз, - сообщили в пресс-службе администрации города.

С утра на дороги вышло 18 троллейбусов, 31 трамвай и 570 автобусов. Днем на улице дождь. Температура до +6 градусов.

За сутки в городе коронавирус диагностировали 28 жителям. В городе продолжает действовать масочный режим.

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