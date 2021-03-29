За нападение бродячей собаки на ребенка муниципалитет выплатит компенсацию в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ходатайству прокуратуры в Вяземском районе с администрации взыщут компенсацию морального вреда в пользу родителей, чью дочь в прошлом году покусала бродячая собака.

В органы власти обратилась мать пострадавшего ребенка, она заявила, что бездомная собака напала на ее дочь, покусала и тем самым нанесла телесные повреждения. Инцидент произошел в прошлом ноябре.

- За два прошлых года в больницу обратилось порядка 200 человек с жалобами на укусы бездомных собак, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Однако администрация района никаких мер не предпринимала, контракты на отлов не заключала. Соответственно, собаки свободно гуляют по окрестностям и улицам населенных пунктов, терроризируя местных жителей.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с администрации моральный ущерб в пользу пострадавшей. Суд требования удовлетворил, администрация обязана выплатить 150 тысяч рублей пострадавшей стороне. Решение в силу пока не вступило.

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