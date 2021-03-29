Ясли открыли в детском саду Иннокентьевки В Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в селе Иннокентьевка Николаевского района открылась ясельная группа в детском саду. Как отмечают в правительстве региона, этого события очень ждали жители населенного пункта.

- В последнее время детей здесь рождается все больше, а мест не хватает, - пишет пресс-служба губернатора и правительства региона. - Родители часто обращались к главе края с просьбой решить эту проблему.

В местном детсаду «Буратино» работала единственная группа для детей от четырех до семи лет и для малышей от двух лет. Дополнительные места решат проблему не только наличия мест, но и более адресного воспитания детей различного возраста.

В саду заменили сантехнику, провели небольшой косметический ремонт, купили шкафы, кровати, ковры, посуду и прочее. Финансировал это местный муниципалитет. Сейчас в крае функционирует больше 450 детсадов, где воспитываются порядка 73 тысяч детей. Еще шесть садиков сейчас строятся.

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