За оскорбление полицейского хабаровчанину назначили 250 часов исправительных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровчанину вынесли обвинительный приговор за совершенное им деяние - оскорбление представителя власти публично. Теперь он обязан будет отработать 250 часов назначенных работ и не сможет управлять автомобилем в течение двух лет. Приговор вынес мировой судья.

- Суд установил, что хабаровчанин в октябре прошлого года, будучи в пьяном состоянии, из-за личностного отношения к представителю органов власти, публично, в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника грубой нецензурной бранью и неприличными словами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Раньше хабаровчанин уже привлекался к уголовной ответственности за езду в пьяном состоянии. Сейчас судья назначил ему наказание - исправительные работы в количестве 250 часов и лишение водительских прав на два года. Приговор суда в законную силу пока не вступил. Обвинение поддержано прокуратурой региона.

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