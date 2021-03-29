Хабаровчанин погиб в результате ДТП на Краснореченской улице

Вчера, 28 марта, в Хабаровске на улице Краснореченской произошла дорожная авария. В результате умер один человек на месте, до приезда экстренной помощи, еще двое пострадали, но живы.

- Машина марки Toyota Succed ехала со стороны Прогрессивной улицы в сторону переулка Краснореченского, водитель выехал на встречную полосу и там столкнулся с Nissan Murano, - сообщили в ГИБДД города Хабаровска.

В аварии пострадали три человека - пассажир Toyota Succed умер на месте, водители обоих транспортных средств получили многочисленные ушибы, травмы и переломы.

Всего за прошедшие выходные в городе произошло 59 ДТП. В пяти из них пострадали люди. Нарушений правил дорожного движения в городе зарегистрировано 546. Из них в пьяном виде ездил 21 водитель, на «встречку» выехало две машины, на «красный» проехало 22 автомобиля.

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