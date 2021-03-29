«Библионочь-2021» пройдет в научной библиотеке Хабаровска в апреле Фото: Правительство Хабаровского края

В ДВГНБ 24 апреля состоится ежегодная «Библионочь». «Научка» уже начала подготовку к мероприятию. В этом году мероприятие приурочено к юбилею - 60 лет со дня первого полета человека в космос. Темой библионочи стала «Книга - путь к звездам».

Библиотеки на всей территории страны проведут специальные тематические программы. Будут проходить мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с авторами, публичные чтения. Как говорит Татьяна Якубова, генеральный директор ДВГНБ - на всех площадках в библиотеке будут проводиться интерактивные программы по теме «Книга - путь к звездам». На пять часов научная библиотека станет оплотом и генератором множества идей, креатива и интеллектуального общения.

- Такая акция проходит по всей стране ежегодно, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В 2021 году - уже в десятый раз.

В 2020 году темой стало 75-летие Великой победы в ВОВ. Однако из-за пандемии фестиваль проводился в телевизионном формате.

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