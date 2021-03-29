На два миллиона рублей ограбили частное подворье в Хабаровском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с заявлением обратился житель села Тополево Хабаровского района. Он сообщил, что ночью на территорию его двора проникли неизвестные и вынесли ценное имущество. В числе похищенного были запчасти к плавательному оборудованию, строительные инструменты, спецоборудование и больше трехсот килограммов мяса дикого зверя. Хозяин оценил ущерб в два миллиона рублей.

Полиция провела расследование, на участке, огороженном забором, установлены камеры видеонаблюдения. Это значительно помогло оперативникам в установлении личностей грабителей.

- Полиция задержала троих подозреваемых. Ранее они уже были судимы, живут злоумышленники в соседнем селе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Мужчины безработные, возраст от 21 до 25 лет.

Подозреваемые сознались в преступлении. Мясо у них изъяли, остальное имущество ищет полиция. Уголовное дело уже возбуждено, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.