Выплачивать деньги супругам-долгожителям начнут с 25 апреля в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае количество поданных заявлений на почетный знак и единовременную выплату супругам-долгожителям превысило отметку в 2600. В правительстве края отмечают, что цифра превзошла все ожидания. Причем прием документов все еще продолжается.

Ранее Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, поручил организовать выплату пособия в размере 25 тысяч рублей. Оно положено тем супругам, которые прожили в браке 50 и более лет, в том числе на территории Хабаровского края не менее 20 лет.

- Подано уже порядка 2609 пакетов документов на знак «За супружеское долголетие» и на выплату, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Специалисты органов ЗАГС сообщили, что на встречу записались уже порядка 2250 семейных пар. Запись идет уже на июль. Рассматриваться будут все заявления, ограничений по срокам подачи не стоит. Первые пары получат деньги уже с 25 апреля.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.