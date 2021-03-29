О преимуществах интернет-торговли рассказали хабаровским предпринимателям Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице состоялось мероприятие, которое объединило несколько десятков бизнесменов - как начинающих, так и опытных. Бизнес-форум был посвящен теме продаж через интернет. На форуме участники смогли узнать, какие бывают формы такой торговли.

На встрече участникам рассказали, какую поддержку оказывают власти города начинающим бизнесменам, как грамотно использовать международные площади торговли, как сделать сайт «продающим», как работать, вообще не покидая собственного дома, и прочее.

- Предприниматели могут получить муниципальную поддержку на открытие бизнеса или на возмещение трат на электроэнергию, реновацию фондов. Кроме того, муниципалитет готовит поддержку для социальных предприятий, в рамках которой оплачивается аренда помещений, коммунальные платежи, покупка мебели и прочего, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Также мэрия продлит финансовую поддержку бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

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