«Россельхозбанк»: до конца года более 15% выпускаемых карт будут цифровыми

Скорость оформления цифровых карт, отсутствие необходимости в посещении офиса, а также набирающая популярность тенденция к отказу от использования пластиковых носителей будут способствовать увеличению доли цифровых карточных продуктов в перспективе, прогнозируют в «Россельхозбанке». В марте 2021 года доля эмиссии цифровых карт банка достигла 55% от общего числа карт, выпущенных через мобильный и интернет-банк РСХБ, и до конца года может увеличиться до 70%.

На сегодняшний день клиенты «Россельхозбанка» могут получить цифровые дебетовые карты Mastercard и Visa с тарифным планом «Своя». С возможностью получения карты «Своя» в цифровом формате количество выпускаемых карт с этим тарифным планом на пластиковом носителе в дистанционных каналах с декабря прошлого года по март 2021 года сократилось в три раза.

- Учитывая стремительный рост числа клиентов, использующих онлайн-сервисы, по большей части из-за коронавирусных ограничений, мы можем смело сказать, что к концу этого года более 15% всех выпускаемых карт «Россельхозбанка» будут цифровыми, - отмечает руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка» Юлия Деменюк.

В числе факторов, способствовавших росту популярности цифровых карт, эксперты РСХБ называют быстроту оформления (оно занимает несколько минут), а также отсутствие необходимости в посещении офиса банка.

По функционалу цифровая карта является полноценным аналогом классической дебетовой карты и не предполагает пластикового носителя. Открыть и пользоваться картой можно бесплатно - годовое обслуживание не предусмотрено. Клиенты «Россельхозбанка» могут добавить цифровую карту в мобильный кошелек через смартфон с функцией NFC и использовать ее для бесконтактной оплаты товаров и услуг во всех розничных точках, принимающих карты платежных систем Mastercard или Visa. Карту можно пополнять и снимать с нее наличные во всех банкоматах с функцией бесконтактной оплаты, а также использовать реквизиты для оплаты покупок в интернете.

- Преимуществом цифровой карты является ее экологичность: уже сейчас мы сократили количество пластика, применяемого при выпуске банковских карт, более чем на 11 килограммов. По нашим прогнозам, к 2022 году это число возрастет до 150 килограммов, - добавляет Юлия Деменюк.

В настоящий момент в России более 2,5 миллиона единиц банкоматов платежных терминалов в торговых предприятиях позволяют совершать операции с пополнением и снятием средств и оплачивать товары и услуги бесконтактно.

- Отсутствие технической возможности у части банкоматов, расположенных на территории России, для проведения платежей без пластика не позволит в ближайшей перспективе полностью отказаться от использования карт на материальном носителе. Тем не менее модернизация и расширение сети устройств, позволяющих совершать бесконтактные операции и платежи, будут способствовать сохранению высоких темпов роста количества выпущенных цифровых карт. По нашим расчетам, к концу 2021 года доля таких карт составит более 20% от всех выпущенных цифровых карт, - заключает Юлия Деменюк.