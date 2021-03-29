Около 300 юных техников выступили на фестивале «Робофест – Хабаровский край»

В Хабаровске завершился фестиваль «Робофест - Хабаровский край». Мероприятие проходило на базе центра цифрового образования «IT-куб» в очно-дистанционном формате.

В соревнованиях приняли участие около 300 школьников от 5 до 17 лет из 12 муниципальных районов. Соревновательная часть включала в себя несколько номинаций: Hello, Robot!, «РобоКарусель», «РобоФермер», «АэроNET», «Робот в мешке», «РобоKreativ», «Мозговой штурм», фотоконкурс «Мой мир робототехники» и тематическую викторину.

- С каждым годом задания становятся более сложными, поэтому растет уровень подготовки участников. Им важно не только собрать и запрограммировать модель по всем правилам, но и уложиться при прохождении испытания в строго отведенное время. На фестивале представлены достаточно непростые номинации, например, «АэроNET» - прохождение полосы препятствий управляемым квадрокоптером. Но даже с ними ребята успешно справляются, - рассказал главный судья соревнований, педагог дополнительного образования центра «IT-куб» Никита Павлов.

«Ростелеком» стал техническим партнером мероприятия, а также подарил всем его победителям сертификаты на онлайн-обучение в «Ростелеком Лицее». Это образовательный портал, где собраны видеоуроки по всем предметам школьной программы от лучших педагогов страны.

- За робототехникой будущее, и подобные фестивали - отличный способ привлечь подрастающее поколение к цифровым технологиям и инновациям, раскрыть потенциал талантливых детей и молодежи. «Ростелеком» по всей стране поддерживает образовательные и научные мероприятия в области цифровых технологий. Их участники учатся нестандартно мыслить, проектировать и изобретать новое. Возможно, многие из ребят, участвующие в сегодняшнем «Робофесте», в будущем станут классными техническими специалистами, которые так необходимы для развития нашей страны и ее движения в ногу со временем, - сказала на открытии фестиваля Елена Хитрова, директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Для зрителей на «Робофесте» были представлены коллекции музея «Мир говорящих машин», умная капсула «Маруся» от «Ростелекома», действующие модели роботов, состоящие на вооружении в отрядах МЧС России, площадки по скоростному собиранию Кубика Рубика и многое другое.

Организатором «Робофеста» является Региональный модельный центр дополнительного образования детей. Главная цель соревнований - отбор и поддержка талантливых детей и молодежи, повышение престижа инженерных специальностей.