В феврале в Хабаровском крае замедлился рост цен на овощи, парфюмерию и бытовую технику

Инфографика предоставлена Центробанком

В Хабаровском крае в феврале годовая инфляция составила 4,8% против 4,6% в январе. Для сравнения - общероссийский показатель 5,7%. Овощи перестали резко расти в цене, что внесло свою лепту в замедление прироста показателя.

Отечественный производитель, в том числе и краевой, увеличил поставки на внутренний рынок. Возобновились поставки конкурентоспособной продукции из Китая. В результате розничные цены на апельсины, виноград и лимоны вели себя сдержанно.

Вместе с тем подорожали корма и ветпрепараты, поставляемые из других стран, что неблагоприятно отразилось на стоимости курятины. Логично, что яйца тоже начали дорожать.

Что касается непродовольственных товаров, то тут цены росли в первую очередь из-за ослабления рубля. Довольно бодро росла стоимость подержанных иномарок. В феврале вырос спрос на мебель, рынок отреагировал ростом цен.

Зато удержались на прежнем уровне цены на парфюмерно-косметические товары и бытовую технику.

На ускорение инфляции в сфере услуг повлияли тарифы на пассажирские перевозки. Так, в конце января 2021 года была проведена индексация «плоских» авиатарифов по маршруту «Хабаровск - Москва - Хабаровск», а также на перевозки пассажиров в плацкартных вагонах поездов дальнего следования.

В то же время статистический эффект высокой базы прошлого года оказал сдерживающие влияние на динамику тарифов услуг связи, резюмировали в Центробанке.