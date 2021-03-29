Дороги к социально-значимым учреждениям отремонтируют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае по распоряжению Владимира Путина проходят ремонты дорожного покрытия по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году будет отремонтировано несколько дорог, которые ведут к социально важным учреждениям - школам, детсадам, больницам.

- Ремонт коснется дорог краевой столицы и Города юности. Всего в нормальное состояние приведут 33 дороги к объектам. В Комсомольске это 14 образовательных учреждений, две больницы и одна галерея, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В общем ремонт пройдет на 12 километрах дорожного покрытия.

В Хабаровске ремонт пройдет на подъездных дорогах к 17 объектам. В 2020 году в регионе в рамках программы реконструировали 21 дорогу, ведущую к таким учреждениям. В нынешнем году в планах охватить большее количество дорог. Благодаря таким программам властям удается улучшить инфраструктуру рядом с местами, где люди чаще всего ходят.

В целом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году планируется приведение в норму порядка 105 километров дорожного покрытия.

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