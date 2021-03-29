Ряды Вооруженных сил пополнятся 650 хабаровскими новобранцами Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с 1 апреля начинается весенний призыв в армию. В текущем году ряды Вооруженных сил пополнятся 650 новобранцами. Продлится набор до середины июля. Призывные комиссии в районах краевой столицы уже начали работать. В рабочее время здесь ждут будущих солдат с девяти часов утра до трех часов дня.

- Во время прошлого весеннего призыва новобранцев было больше, чем ожидалось, вместо 670 солдат в армию пошли 730, - рассказали в пресс-службе администрации города. - В этот призыв военные надеются на повторение успеха.

Призыв проходит в соответствии с требованиями по соблюдению профилактических мер из-за коронавируса. Все помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами, новоприбывшие проходят температурный контроль. Соблюдаются масочный режим и социальная дистанция.

Еще со школы начинают подготовку ребята к будущей армии. Многие вступают в движение «Юнармии». К слову, юнармейцы регулярно принимают участие в парадах Победы.

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