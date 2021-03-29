Победителей конкурса лучшего новогоднего украшения дворов наградили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска провела торжественное мероприятие – награждение победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее украшение двора. Всего было подано почти 200 заявок на участие, финалистами стали 29 из них. Лауреаты получили благодарственные письма и денежные призы.

Как отмечают власти города, в текущем году было трудно выбрать победителя, так как все дворы были по-своему прекрасны в своем праздничном убранстве. Подъезды подсвечены гирляндами, во дворах нарядные елки, горки, катки – все создавало атмосферу праздника.

- Призовой фонд конкурса – 480 тысяч рублей. Некоторые дворы побеждали сразу в нескольких номинациях, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. – всего отмечено властями и организаторами 32 двора.

Такой конкурс проходит в столице края уже 12 лет. Участвуют жители МКД, управляющие компании и ТСЖ. В критерии оценки судей входят традиционно самое оригинальное украшение двора и фасада, принадлежность к празднику, освещение и чистота.

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