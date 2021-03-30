Еще двое жителей Хабаровского края скончались от COVID-19 Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Коронавирусная инфекция забрала жизни еще двоих жителей Хабаровского края. Находясь в тяжелом состоянии, продолжают борьбу с вирусом еще 13 человек.

- За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 50 человек, справился с инфекцией 31 житель, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Заболевшие выявлены по большей части в Хабаровске - 29 человек. Еще 12 - в Комсомольске. В Хабаровском районе три новых случая, а в Бикинском, Нанайском, Ванинском, Амурском и Ульчском районах - по одному заболевшему за сутки. В районе имени Лазо зарегистрировали два новых случая заболевания.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Специалисты считают, что она поможет сформировать коллективный иммунитет и в итоге справиться с новой инфекцией. Вакцину в край привозят регулярно. привиться можно в поликлиниках и уголках здоровья.

Продолжают и снимать коронавирусные ограничения. Теперь на зрелищных мероприятиях могут заполнять залы и трибуны на 100%.

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