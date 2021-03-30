Женщину спасли из горящей квартиры в центре Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске случился очередной пожар. Уже третий за последние несколько дней и в самом центре города. Днем в половину второго на пульт пожарным поступил вызов, сообщили, что горит квартира в многоквартирном жилом доме на улице Войкова, 8. Спасатели немедленно отправились на вызов.

- Спустя четыре минуты они уже были на месте происшествия и узнали, что горит балкон и вещи на шестом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Еще до приезда пожарных из дома эвакуировались сами восемь человек. Одной женщине потребовалась помощь спасателей. Ее эвакуировали посредством спецустройства.

Медики оценили состояние женщины как удовлетворительное. В стационар ей ехать надобности не было. Пожарные потушили пламя, охватившее в общей сложности 15 квадратных метров. Причины возгорания будет устанавливать Госпожнадзор.

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