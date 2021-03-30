Бывший пожарный предстанет перед судом в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший сотрудник МЧС по Хабаровскому краю предстанет перед судом за то, что совершил мошеннические действия, используя свое служебное положение. Прокурор обвинительное заключение утвердил и передал в суд.

- Следователи выяснили, что в течение почти года, с конца 2018 по начало 2019, бывший спасатель работал секретарем нормативно-технического совета ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, и ему было поручено согласовать специальные техусловия для «Строительства глиноземного терминала в порту «Ванино», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Заместителю начальника пожарной безопасности же сообщил, что необходимо дать взятку, чтобы документы быстрее рассмотрели и подписали.

Тот согласился и перечислил на счет иной компании деньги, которые в итоге инженер забрал себе. В общей сложности сумма составила 280 тысяч рублей.

Теперь центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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