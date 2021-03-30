Терминал оплаты сотовой связи вскрыли и ограбили в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономии правоохранительные органы оперативно задержали по горячим следам людей, которые, предположительно, вскрыли терминал для оплаты сотовой связи в одном из магазинов и похитили из него почти сто тысяч рублей.

- В полицию сообщили о том, что вскрыт терминал в продуктовом магазине. Из него похищено 91750 рублей. Полиция просмотрела видеозапись с камер наблюдения и увидела, что двое мужчин в медицинских масках взломали аппарат, забрали деньги и удалились. Затем в магазин зашли две девушки и попытались смыть отпечатки пальцев с помощью газировки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

По информации, один из участников был из Хабаровска и уже успел уехать. Второй - из Биробиджана. Обоих подозреваемых задержали. Полиция изъяла 77800 рублей. Фигуранты утверждали, что деньги их, они просто вернули их себе.

Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до пяти лет заключения.

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