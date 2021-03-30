В администрации Хабаровска новое назначение на должность Фото: Администрация Хабаровска

В администрации краевого центра произошло новое назначение на должность. Со вчерашнего дня, 29 марта 2021 года, Александр Писарев, директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», приступил к своим обязанностям.

- Распоряжение уже подкреплено подписью городского главы, Сергея Кравчука, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Александр Юрьевич роился в 1984 году, учился и получил диплом в ФГБО УВПО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Учился на специалитете «Пожарная безопасность». В этом году Писарев прошел профпереподготовку по направлению «Промышленность и гражданское строительство». Имеет пятилетний опыт работы в руководящих должностях.

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