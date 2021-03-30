Микрозайм в два миллиона могут получить начинающие бизнесмены в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Кредитные организации и банки с осторожностью относятся к выдаче кредитных денег бизнесменам, особенно начинающим. В условиях пандемии эта осторожность обострилась. Многие во время карантина не смогли удержаться на плаву и были вынуждены закрыть свое дело. А некоторые, наоборот, не побоялись запустить свой бизнес. Для таких предпринимателей Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края повысил размер микрозайма для новичков с 700 тысяч рублей до двух миллионов.

- Поддержка населения, тех бизнесменов, кто не побоялся в пандемию запустить бизнес - задача государства и краевых властей, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. - Два миллиона на запуск - оптимальный размер займа.

Кредитуют новичков по программе «Старт» под 4,5 процента годовых. Предоставляется микрозайм на два года. Получить до 700 тысяч могут те, кто привел поручителя - платежеспособное физлицо. Также потребуется залоговое имущество на сумму займа.

- Если сумма кредита больше 700 тысяч рублей, тогда обязательное участие в сделке примет Гарантийный фонд Хабаровского края и поручится по обязательствам заемщика не более 50% от суммы, при этом залоговое покрытие снижается до 80%, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Более подробно узнать о мерах поддержки можно, позвонив по телефону горячей линии 8 800-555-39-09З.

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